До введения ограничений агродроны обрабатывали 20–25% полей Краснодарского края, участники «ЮгАгро 2026» предложили новые механизмы допуска беспилотников к работе, сообщает «Деловая газета. Юг».

По данным ассоциации «Народный фермер», в крупных хозяйствах Кубани работало более 300 агродронов. За смену беспилотники могли обрабатывать около 200 га, вносить удобрения, не уплотняя почву и не повреждая посевы.

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Ограничения на полеты гражданских беспилотников в регионе действуют с 12 декабря 2022 года. Фермеры отмечают, что после их введения хозяйства столкнулись с трудностями при обработке полей, фитосанитарном контроле и работе на заболоченных и труднодоступных участках. Особенно остро проблема затронула рисоводство.

По оценкам ассоциации, после отказа от агродронов средняя урожайность в одном из хозяйств снизилась на 6%, а исследования показывают падение показателей на 5–10% у предприятий, ранее использовавших беспилотники. При этом наземная техника не всегда может заменить дроны, а покупка высококлиренсных опрыскивателей обходится от 30 млн рублей.

Участники круглого стола на «ЮгАгро 2026» предложили не отменять ограничения полностью, а разработать систему безопасного допуска агродронов. Среди инициатив — установка трекеров, онлайн-мониторинг полетов, точечные разрешения и расширение экспериментальных режимов для операторов беспилотников.