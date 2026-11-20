Использование сладостей в качестве награды за хорошее поведение или съеденный обед может повлиять на пищевые привычки ребенка, рассказала нутрициолог Екатерина Гузман телеканалу «Краснодар».
По словам врача и нутрициолога Екатерины Гузман, лучше предлагать сладости в умеренном количестве и в привычное время, например после основного приема пищи.
Специалист также советует не разделять продукты на «хорошие» и «плохие». Вместо строгих ограничений важно формировать у ребенка спокойное отношение к еде и учить его распознавать сигналы голода и насыщения.