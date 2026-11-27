Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства 5-летнего мальчика на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, отчим избил ребенка. Нанесенные мальчику травмы привели к его смерти. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Об обстоятельствах убийства рассказали в эфире одной из программ на федеральном канале. Вместе с тем в студии обсудили бездействие матери ребенка, которая, по мнению гостей программы, знала о регулярных побоях со стороны отчима.

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Александру Нихаеву представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам программы.