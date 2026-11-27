Мужчина убил знакомого табуретом, ножом и молотком.

В Выселковском районе 46-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Преступление произошло ночью 16 ноября. Фигурант вместе со знакомым находились в доме в станице Новобейсугской, где распивали спиртное. В какой-то момент мужчины поссорились, и обвиняемый начал наносить собутыльнику удары: сначала табуреткой, затем множественные — ножом, после чего несколько ударов молотком по голове.

Потерпевший скончался на месте. После этого фигурант вывез труп в лес, забросав ветками и листьями. Затем попытался замыть следы крови.

Расследование продолжается. Назначены необходимые судебные экспертизы.