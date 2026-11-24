В Новороссийске бывшему ведущему инспектору местной таможни предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщили в СКР по Краснодарскому краю.
С января 2021-го по декабрь 2025 года бывший инспектор получил от предпринимателя более 600 тысяч рублей. Противоправную деятельность выявили и пресекли правоохранители.
В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело о взятке. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств и проводят необходимые процессуальные действия.