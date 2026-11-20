В Геленджике мотоциклист погиб после столкновения с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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ДТП произошло утром в селе Береговое, 29-летний местный житель, управлявший мотоциклом HONDA, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Мы писали, в Краснодаре на улице Зиповской 17 ноября произошла массовая авария, в которой погиб 32-летний мотоциклист. Водитель «Газели» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Хонда». Байкер потерял управление и врезался в «Форд». Полицейские проводят проверку.