После ночной атаки беспилотников движение поездов по железнодорожной части Крымского моста временно остановили, сообщили в Минтрансе России.

По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного в результате происшествия.

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Мы писали, в результате атаки БПЛА 19 ноября в Северском районе пострадали девять человек. Одного госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Фрагменты БПЛА упали во дворах и на улицах, повредив окна, кровли и навесы частных домов и магазинов. В пгт. Ильском обломки нашли по семи адресам, в пгт. Афипском – по 21. Из-за повреждения газопровода газ отсутствует в 94 многоквартирных домах, работают аварийные службы. В пригороде Краснодара части БПЛА обнаружены, пострадавших и разрушений нет.