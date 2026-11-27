В Новороссийске после атаки БПЛА прокурор контролирует соблюдение прав жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает действовать горячая линия: тел.+7 (918) 140-11-32.

Напомним, в городе-герое из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации. Из-за падения обломков дронов в многоквартирном доме выбиты окна. Также произошло возгорание в двух частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы.