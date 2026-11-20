В Краснодаре полиция проводит проверку после ночного запуска фейерверков на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей, сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кто-то начал запускать фейерверки меньше чем через час после звонков сирен и сигнала тревоги в городе.

Правоохранители установят участников происшествия и дадут их действиям правовую оценку.

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По предварительным данным, к инциденту могут быть причастны несовершеннолетние. В случае подтверждения информации ответственность могут понести и их родители, допустившие нахождение детей в общественном месте в ночное время.

Кроме того, полицейские установят продавцов пиротехники, которые могли реализовать салюты подросткам, и привлекут их к ответственности.