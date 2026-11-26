Новая атака беспилотников на Славянский НПЗ произошла 26 ноября во время восстановительных работ, сообщили в компании «Славянск ЭКО».
Работа завода была остановлена после предыдущей атаки в сентябре. С тех пор сотрудники предприятия и подрядные организации занимались восстановлением инфраструктуры. Новый удар пришелся на период проведения этих работ.
Сейчас основные усилия направлены на ликвидацию последствий происшествия и стабилизацию обстановки. Детальную оценку повреждений проведут после завершения первоочередных мероприятий. В компании заявили, что приоритетом остаются безопасность персонала и надежность оборудования.