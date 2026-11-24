Спасатели эвакуировали из реки Сочи тело пропавшего 57-летнего мужчины, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Поиски мужчины начались в ночь на 23 ноября. 57-летний житель Сочи отправился в горы на лошадях вместе с товарищем, но не вернулся.
Спасатели обследовали горнолесной массив в районе села Пластунка пешими группами, а также использовали беспилотник с тепловизором. Кроме того, специалисты осматривали русло реки Сочи на спасательном рафте. Ранее в воде обнаружили личные вещи пропавшего.
В поисково-спасательной операции участвовали 25 сотрудников Южного РПСО МЧС России, было задействовано семь единиц техники.