Пожар в одноэтажном жилом доме произошел на улице Передерия в Краснодаре, из здания вывели семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило пожарным 24 ноября в 07:31. На место оперативно направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Новость по теме Пенсионерка погибла при пожаре в своем доме в Краснодарском крае

По прибытии спасатели установили, что огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В 07:56 пожар удалось локализовать, к 08:05 открытое горение ликвидировали. Полностью работы завершили в 08:30. Из дома эвакуировали семь человек, в том числе двух детей. Погибших и пострадавших нет.

В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Мы писали, в Лабинском районе устанавливают причины пожара в частном доме, где погибла женщина. Вечером 16 ноября в станице Упорной произошел пожар. Соседи вызвали пожарных, которые обнаружили тело пожилой хозяйки. Предварительная причина — короткое замыкание. Назначены экспертизы для установления точных причин возгорания. Ведется доследственная проверка.