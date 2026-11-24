Пожар в одноэтажном жилом доме произошел на улице Передерия в Краснодаре, из здания вывели семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило пожарным 24 ноября в 07:31. На место оперативно направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.
В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Мы писали, в Лабинском районе устанавливают причины пожара в частном доме, где погибла женщина. Вечером 16 ноября в станице Упорной произошел пожар. Соседи вызвали пожарных, которые обнаружили тело пожилой хозяйки. Предварительная причина — короткое замыкание. Назначены экспертизы для установления точных причин возгорания. Ведется доследственная проверка.