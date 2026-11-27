В Новороссийске после атаки БПЛА в 70 квартирах повреждено остекление, сообщает региональный оперштаб.

В городе-герое, напомним, из-за атаки украинских беспилотников пострадали три человека.

Повреждения получил многоквартирный дом в Приморском районе. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа. Газовые службы продолжают обследование. Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже.

В течение дня специалисты проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и помогают жителям. Прилегающую территорию расчищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой.

Прием документов для начисления выплат сегодня и в субботу, 28 ноября, будет осуществляться с 09:00 до 18:00 по адресу: Цемдолина, ул. Ленина, 84. Телефон для справок: +7 (8617) 26-22-77.

Также городские службы работают на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.