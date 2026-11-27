В Новороссийске восстановили работу котельной после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает МЦУ.

По данным оперштаба, в результате атаки украинских беспилотников в городе пострадали три человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Фрагменты дронов повредили три жилых дома и котельную на улице Видова, 67. Ее работа в целях безопасности была временно приостановлена.

После уборки обломков соответствующими службами и проверки оборудования работа котельной возобновлена. Идет постепенный прогрев теплоносителя.

Ранее мы писали — в частном секторе Широкой Балки фрагменты БПЛА вызвали пожар — огонь перекинулся на соседний дом. На всех адресах работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб.