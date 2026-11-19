В Северском районе после атаки беспилотников 18 ноября повреждения получили 78 частных и пять многоквартирных домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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В течение дня специалисты комиссии обследовали пострадавшие здания. В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12, в поселке Афипском — 45 частных и пять многоквартирных домов.

Среди выявленных повреждений — разбитые окна, разрушения кровли и фасадов, а также трещины в стенах некоторых зданий.

Муниципальная комиссия продолжит оценивать ущерб 19 ноября.

Напомним, в Северском районе из-за атаки БПЛА в ночь на 18 ноября пострадали девять человек, один госпитализирован. Фрагменты дронов упали на частные дома и магазины, повреждены окна, кровли, навесы. В Ильском обломки нашли по семи адресам, в Афипском – по 21. Из-за повреждения газопровода газ отключен в 94 многоквартирных домах, работают аварийные службы. Также части БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара.