В Сочи полиция начала проверку после воспламенения иномарки на улице Роз, сообщает пресс-служба УВД России по курорту.

Правоохранители уже разбираются в причинах возгорания автомобиля в ночь на 21 ноября. По предварительным данным, взрыва не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в станице Динской при пожаре в одноэтажном частном доме погиб человек. Прибывшие на место подразделения МЧС России ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров. Во время тушения на месте пожара обнаружили тело.

Ранее мы сообщали, 20 сентября в Анапе иномарка врезалась в жилой дом, начался пожар. 27-летний водитель «Форд Фокус» не справился с управлением на повороте, и машина вылетела на постройки.