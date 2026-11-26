С 17 по 20 ноября 2026 года в Краснодаре прошла 33-я Международная выставка «ЮГАГРО». Экспозиция заняла четыре павильона и две открытые площадки. Свою продукцию представили более 560 компаний из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Китая и Турции.

«Мы можем увидеть, чем сегодня живет сельское хозяйство, и увидеть то, что завтра будет определять вектор его развития. Вот что такое сегодня «ЮГАГРО», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.

«Выставка реализует вопросы, связанные с импортозамещением, выполнением доктрины продовольственной безопасности, способствует экспорту нашей продукции», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания края Юрий Александрович Бурлачко.

«ЮГАГРО» в очередной раз подтвердила статус ведущей выставки в сельском хозяйстве на территории Российской Федерации», — сказал генеральный директор «АйТиИ Экспо Интернешнл» Дмитрий Георгиевич Завгородний.

«После прошлой выставки мы заключили ряд больших контрактов, по которым окончательные договоренности были достигнуты на этой площадке», — Роман Коротаев, заместитель директора «РОСАГРОТРЕЙД».

«Это точка контакта, точка встреч, которая в оптимальное время располагается между окончанием уборочных работ и обсуждением планов на будущее», — Сергей Робченко, директор по продажам «КЗ «Ростсельмаш».

«Мы открыты и будем рады встретить наших клиентов и наших покупателей», — Владимир Литвинов, коммерческий директор направления сельскохозяйственной техники «Мировая техника».

«ЮГАГРО» показывает, что на самом деле для оптимизма место есть всегда, и это лучшее зеркало агробизнеса», — Анатолий Таракановский, президент Союза фитопатологов.

«На «ЮГАГРО» все хорошее. На выставке выставляются все новинки техники, новые семена, препараты. Мы сюда приезжаем учиться. «ЮГАГРО» — это самая лучшая выставка на земном шаре», — Игорь Лысенко, директор ООО «Заря», Краснодарский край.

За четыре дня прошло более 40 конференций, круглых столов и семинаров. Ключевые темы — рентабельность растениеводства, семеноводство и селекция, средства защиты растений, хранение и переработка урожая, цифровизация и кадры. Особое внимание специалистов АПК привлекла конференция «Биотехнологии в сельском хозяйстве: драйвер экспортного потенциала АПК», где обсудили решения в селекции и роль биотехнологий, выход на новые рынки в период трансформации, подготовку специалистов и цифровые решения.

В рамках премии «АГРОЛИДЕР 2026» вручили награды в специальной номинации YugAgro Connect. Победителями стали компании, активнее других работавшие в онлайн-сообществе профессионалов АПК: «Руспром Meyer» — в категории «Сельскохозяйственная техника и запчасти», «Доктор БИО» — в категории «Агрохимическая продукция и семена».

Выставку посетила закупочная делегация из Грузии и Киргизии: шесть компаний-импортеров провели переговоры с российскими производителями. Также экспозицию осмотрел посол Республики Уганда: цель визита — знакомство с выставкой и деловые интересы страны.

Выставку посетили школьники из агроклассов Краснодарского края: они увидели технику, семена и оборудование вживую. В медиа-студии «ЮГАГРО» работала студенческая съемочная группа КубГАУ: студенты брали интервью у экспертов отрасли. «ЮГАГРО» поддерживает агромолодежь на всех ступенях — от школьной экскурсии до работы студенческой студии на площадке.

Отраслевая экосистема «ЮГАГРО» создана для взаимодействия в течение года производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции, руководителей и специалистов агропромышленных предприятий со своими клиентами и партнёрами.

В экосистему «ЮГАГРО» входит выставка, онлайн-сообщество профессионалов АПК YugAgro Connect, деловая программа выставки, медиа-проект Агропробег-«ЮГАГРО» и спецпроект для производителей оборудования и материалов для АПК «Сила Роста».

Вместе это обеспечивает постоянный доступ к рынку — к его участникам, технологиям и сделкам — в течение всего года, а не только в дни выставки.

Следующая выставка состоится 16–19 ноября 2027 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг». «ЮГАГРО 2027» расширит тематические разделы: возвращается сектор животноводческого оборудования и материалов. Таким образом, «ЮГАГРО» будет охватывать всю цепочку аграрной отрасли — от выращивания растениеводческой и животноводческой продукции до её глубокой переработки, хранения и транспортировки.

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл». ИНН 7708333955

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