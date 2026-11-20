Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с председателем Совета Северского района Денисом Бирюковым.

Участие во встрече также принял председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Сергей Орленко, в чей избирательный округ входит территория данного муниципалитета.

Денис Бирюков вступил в должность председателя муниципального Совета Северского района в мае текущего года. Ранее в течение четырех созывов избирался его депутатом, имеет опыт предпринимательской деятельности и руководства абинским отделением общественной организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество».

«Северский район — богатая территория, обладающая большим потенциалом в самых разных областях: от промышленности и лесного хозяйства до спорта и туризма. В условиях текущих вызовов администрации района и местным депутатам необходимо проявлять особенную чуткость по отношению к проблемам жителей, во всех ситуациях действовать на опережение. Сегодня рассмотрим вопросы, разрешение которых требует поддержки краевого парламента», — задал вектор общения Юрия Бурлачко.

Председатель Совета Северского района поблагодарил руководителя ЗСК за возможность лично обсудить положение дел на данной территории, отметив сложившуюся конструктивность во взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания.

Сергей Орленко в свою очередь также подчеркнул активность районных парламентариев в решении актуальных проблем, волнующих избирателей.

Одной из ключевых тем встречи стала работа местных депутатов по приведению нормативных правовых актов муниципалитета в соответствие с положениями нового Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Говоря о трудностях, с которыми в этой связи столкнулся районный Совет, Юрий Бурлачко заверил его председателя в методической поддержке со стороны ЗСК при решении соответствующих задач, а также призвал учитывать опыт других муниципалитетов в данном вопросе.

Отдельная часть обсуждения была посвящена факторам, сдерживающим развитие Северского района. Денис Бирюков, в частности, представил председателю ЗСК позицию муниципального Совета по проблемным вопросам в сферах дорожного хозяйства и строительства.

В завершение Юрий Бурлачко поручил профильным комитетам Законодательного Собрания оказать депутатскому корпусу района необходимое содействие по озвученным сегодня вопросам.