Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел выездную планерку по ситуации в сфере кадровой политики. На площадке Центра воспитательных технологий ВДЦ «Орленок» в Краснодаре состоялось планерное совещание кубанского парламента.

Участие в работе приняли руководитель краевой Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, заместители председателя ЗСК Николай Петропавловский, Сергей Болдин, Николай Гриценко, Владимир Бекетов, председатели профильных комитетов ЗСК, министр образования Кубани Сергей Пронько, министр труда края Сергей Гаркуша, врио руководителя департамента по делам казачества региона Алексей Горбенко, руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев, начальник управления кадровой политики края Екатерина Михайлова, замглавы Краснодара Анна Леонова, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрий Костомаха, руководитель реготделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Мария Сикальчук.

Парламентарии поучаствовали в высадке деревьев на территории детского центра. Саженцы сосен стали началом будущей аллеи и символом заботы о городе.

Далее депутатов ЗСК ознакомили с инфраструктурой нового учреждения, открытого по видеосвязи Президентом России Владимиром Путиным в июне. Парламентарии осмотрели объекты размещения, а также культурно-досуговые пространства и локации на территории центра.

Юрий Бурлачко подчеркнул важность проводимой в регионе работы по воспитанию детей и молодежи. По его мнению, данная задача имеет первоочередное значение для органов власти всех уровней и является фундаментом, без которого любые усилия могут остаться формальностью.

Председатель ЗСК напомнил, что одним из практических шагов в этом направлении стало возрождение начальной военной подготовки в школах. Благодаря работе двух комитетов ЗС уже с 1 сентября 2026 года почти в тысяче кубанских школ введена соответствующая региональная программа внеурочной деятельности.

«Борясь за развитие детей, реализуя тот или иной проекты, мы пока упускаем один критически важный момент – подготовку кадров для отрасли. И здесь мы выходим на важнейшую задачу, которая сегодня звучит так – «воспитать воспитателей». Эта формула у нас родилась здесь, на базе Центра воспитательных технологий Всероссийского детского центра «Орленок». Она точнее всего отражает суть момента», – сказал руководитель кубанского парламента.

Председатель комитета ЗСК по вопросам санаторно‑курортного комплекса, директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус рассказал присутствующим о возможностях нового детского центра в контексте темы сегодняшнего совещания. Он акцентировал, что в 2027 году объект планирует принять 1,2 тыс. детей в возрасте от 13 до 17 лет. Содержание смен будет направлено на изучение и сохранение историко-культурного наследия, профориентацию, формирование детского и молодежного актива страны.

Председатель профильного комитета ЗСК Александр Дорошев доложил о ходе проведения в регионе обучающих семинаров для органов местного самоуправления. Он отметил, что за 25-летнюю историю организации данных мероприятий в крае состоялось 248 семинаров, в которых приняли участие более 12,8 тыс. специалистов.

Председатель комитета кубанского парламента по делам молодежи Сергей Носов рассказал о кадровой работе в сфере молодежной политики. По его словам, с 2015 года на базе ВДЦ «Орленок» в Туапсе проведено три обучающих семинара для членов Совета молодых депутатов.

Руководитель военного комитета ЗСК Евгений Шендрик акцентировал внимание на подготовке наставников для казачьих классов Кубани. Он отметил, что в настоящее время в крае эту должность на безвозмездной основе занимают порядка 1,3 тыс. казаков.

По итогам совещания была принята резолюция с рекомендациями по совершенствованию кадровой политики в регионе.