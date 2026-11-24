Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание комиссии по взаимодействию с исполнительной властью, на котором были проанализированы итоги работы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы от Краснодарского края, профильный министр Василий Воробьев и депутаты ЗСК.

В своем докладе министр отметил, что за последнее десятилетие курорты региона прошли путь к сервису мирового уровня и формату круглогодичного отдыха. Главным результатом этой работы стал рост турпотока в полтора раза: с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024 году. В 2025 году, с учетом чрезвычайной ситуации, регион принял 18,1 млн туристов, а в текущем году по состоянию на 1 октября — почти 14,4 млн.

Такие показатели обеспечены расширением предложения и повышением качества услуг. В крае функционирует 11 тысяч объектов размещения. За последние пять лет открылось более 200 новых отелей, а за десятилетие реализовано 25 крупных инвестпроектов на сумму почти 21 млрд рублей. Важную роль сыграла государственная поддержка: с 2021 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» около 100 предпринимателей получили субсидии на сумму порядка 2 млрд рублей для развития инфраструктуры.

Значительный вклад в ее благоустройство внес и курортный сбор. За 7 лет он пополнил бюджет края на 2,8 млрд рублей, что позволило обновить и создать 150 территорий — скверов, парков, набережных и пляжных зон.

Инфраструктура отдыха в крае представлена во всех сегментах: более 200 современных санаториев для оздоровления, около 7 тысяч гостевых домов для бюджетного размещения, свыше 350 объектов категории 4–5 звезд, 87 отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено», кемпинги и глэмпинги для отдыха на природе, пляжи и горнолыжные трассы, винодельни и турмаршруты, событийные мероприятия.

В ходе дискуссии парламентарии адресовали министру ряд вопросов и обозначили предложения по дальнейшему развитию отрасли. Выступление Василия Воробьева дополнил первый зампредседателя профильного комитета Андрей Булдин, сделавший акцент на приоритетных задачах ведомства. Парламентариям также был представлен презентационный материал, ключевым разделом которого стали ответы на вопросы депутатов, собранные в ходе общения с жителями в избирательных округах.

Юрий Бурлачко подвел итог заседания, отметив, что обсуждение в рамках «парламентского часа» позволило шире взглянуть на работу министерства и затронуть проблемные вопросы. Он выразил уверенность, что подготовленная информация будет востребована в работе депутатов всех уровней и органов местного самоуправления, а формат встречи окажется полезен для поиска и проработки путей решения актуальных проблем.