Dusit Thani и еще 10 отелей Miracleon предлагают отдых в сезоне 2027 с выгодой до 40%.

До 30 ноября 2026 года по акции «Новая черная пятница 2027» можно забронировать отдых на побережье в сезоне 2027 года. В акции участвуют все 11 отелей всесезонного спа-курорта Miracleon в Анапе, включая пятизвездочные отели международных брендов Dusit Thani и Mövenpick.

В Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, первом в России отеле тайского бренда Dusit Thani, три ночи для семьи из четырех человек составят от 85 000 рублей. Это стоимость проживания в делюксе площадью 45 м² с видом на море по системе «Лакшери ультра все включено». В семейном отеле курорта три ночи по системе «Все включено» доступны от 32 000 рублей.

Специальные тарифы действуют в всех семейных и лакшери-отелях курорта, включая новый Miracleon ME 1 с ночным клубом и концепцией отдыха только для взрослых.

Инфинити-бассейны, круглосуточные спа-комплексы, детские клубы, рестораны с видом на море, бары и ночной клуб доступны гостям в зависимости от выбранного отеля. Песчаный пляж первой категории открыт для гостей всех отелей курорта. В отдельных отелях работают консьержи и батлеры, а для электромобилей предусмотрены зарядные станции.

На седьмом этаже Miracleon Dusit Thani работает первый в России спа-комплекс бренда Devarana. Здесь предлагают традиционные тайские спа-ритуалы, а заниматься йогой и медитацией можно с видом на Черное море.

Условия бронирования и стоимость проживания зависят от отеля и дат поездки. Количество номеров по специальным тарифам ограничено.

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