В Центральном административном округе столицы на средства городского бюджета строят и проектируют 11 современных образовательных учреждений с индивидуальной архитектурой. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Развитие социальной инфраструктуры в городе ведется в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В рамках Адресной инвестиционной программы до конца 2029 года планируется построить 11 школ будущего, рассчитанных более чем на 12,4 тысячи учеников. Специалисты уже приступили к проектированию и возведению зданий. Их отличительными чертами будут уникальная архитектура, интегрированная в застройку центра города, современный дизайн внутренних пространств и гибкая планировка, позволяющая адаптировать помещения под разные задачи. Учебные заведения появятся в шести районах Центрального административного округа», — приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По две школы построят в Таганском, Пресненском, Мещанском, Басманном районах и Хамовниках, еще один комплекс появится в Красносельском районе.

Проекты разрабатываются с учетом актуальных столичных стандартов. В каждом здании предусмотрены светлые учебные классы, исследовательские лаборатории для практических занятий, творческие студии, спортзалы, столовые, а также медиатеки с зонами для чтения. На смену традиционным актовым залам придут трансформируемые многосветные атриумы. При возведении и отделке применяются качественные российские материалы.

Так, в Пресненском районе на улице Климашкина уже строится корпус на 675 мест площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Футуристичный облик здания сформируют скругленные углы, фигурный парапет в виде лепестков и вертикальные ламели, создающие на стенах игру света и тени.

Образовательный комплекс на 1,1 тысячи учеников в Рубцовом переулке выделят за счет современной пластики фасадов и яркого лиственно-зеленого оттенка, контрастирующего с историческим окружением.

Для школы на 1,7 тысячи мест в Большом Факельном переулке (Таганский район) выбрали нестандартный декор: панорамное витражное остекление здесь дополнят объемными элементами в виде книжных обложек. В свою очередь, здание в Елоховском проезде Басманного района само напомнит раскрытую книгу — такого визуального эффекта архитекторы добьются с помощью гнутых моллированных витражей.