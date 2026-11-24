Экс-замглавы Краснодара рассказала о работе после ухода из мэрии.

Надежда Цымбалюк (Панаетова) покинула свой пост 25 февраля 2026 года после 19 лет на госслужбе.

В беседе с телеканалом «Краснодар» Надежда Цымбалюк рассказала, что сейчас возглавила благотворительный фонд «ПлАЦДАРМ», который помогает военнослужащим и детям на прифронтовых территориях.

«В начале 2026 года я приняла решение завершить государственную карьеру, так как хочу больше времени уделять своей семье, но продолжила заниматься гуманитарной помощью — не только для фронта, но и для детей в детских домах на прифронтовых территориях», — уточнила Цымбалюк.

К Новому году команда запускает благотворительную акцию, чтобы подарить праздник воспитанникам интерната в ДНР. Главной целью мероприятия, по словам экс-замглавы Краснодара, является возможность показать детям, что есть люди, готовые откликнуться и сделать чудо реальным.