Если петарда повредила автомобиль, владелец вправе требовать возмещения ущерба, рассказала адвокат Евгения Лещенко «Краснодарским известиям».

Если петарда повредила припаркованную машину, необходимо сообщить о происшествии по номеру 112 или в полицию. Важно сфотографировать повреждения, найти свидетелей, проверить записи камер и видеорегистраторов.

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Адвокат Евгения Лещенко рекомендует не ремонтировать автомобиль до осмотра специалистом, поскольку может потребоваться экспертиза. Установленный виновник обязан возместить доказанные убытки, в том числе расходы на эвакуацию и оценку повреждений. Если нарушителя не нашли, компенсацию можно получить только при наличии соответствующего страхового покрытия.

За ущерб, причиненный ребенком до 14 лет, по общему правилу отвечают родители или опекуны. Подростки от 14 до 18 лет возмещают вред самостоятельно, однако при отсутствии средств обязанность может быть возложена на законных представителей.

За нарушение пожарной безопасности административная ответственность наступает с 16 лет. При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

Пиротехнику запрещено использовать на балконах, крышах, детских площадках, возле жилых домов и в местах массового скопления людей. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме — до 20 тысяч рублей.

Если соседи запускают петарды и создают опасность, сообщить об этом можно по номерам 102 или 112. Даже без ущерба имуществу нарушение правил может повлечь ответственность.