Глава Анапы Светлана Маслова рассказала о ходе благоустройства общественных пространств в Юровке и Цибанобалке в рамках программы ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Юровке на территории парка уложена тротуарная плитка и асфальтовое покрытие, оборудована сцена. Сейчас монтируют малые архитектурные формы, завершают устройство системы полива. Посадочный материал уже направлен из питомника на объект. Приступить к высадке зеленых насаждений планируется в ближайшее время, завершить работы — до 15 декабря.

В Цибанобалке обустроены прогулочные дорожки с плиточным покрытием, подготовлена территория под озеленение, смонтированы системы электроснабжения и водоснабжения. Из оставшихся работ — высадка зеленых насаждений и установка скамеек.

Весь предусмотренный на этот год комплекс работ на обоих объектах планируется завершить до конца декабря.

«По каждому общественному пространству определены конкретные сроки завершения работ, перед подрядчиками поставлена задача строго их соблюдать. Ход благоустройства держим на постоянном контроле», — отметила Светлана Маслова.