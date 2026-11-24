Холодный атмосферный фронт повлияет на погоду в Краснодарском крае, вызвав осадки, усиление ветра и похолодание, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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24 ноября Кубань окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. В регионе ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными и пройдут с грозами. Облачность и ветер ограничат дневной прогрев воздуха.

В Краснодарском крае температура составит +8…+10 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами. Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба, что выше климатической нормы.

В среду, 25 ноября, местами сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура опустится до −1…+1 градуса, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.