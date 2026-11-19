Темрюкский районный суд взыскал с компании 1,05 млн рублей за ущерб водным биоресурсам после разлива мазута у станицы Тамань, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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В декабре 2022 года капитан судна «Елена», принадлежащего компании, организовал погрузку мазута из автомобильной цистерны. Работы проводились на причале, не оборудованном специальным терминалом для перевалки нефтепродуктов, и в месте, где такая деятельность запрещена.

В результате произошел разлив мазута на прибрежную территорию, часть нефтепродуктов попала в акваторию Таманского залива Азовского моря. Ущерб водным биоресурсам оценили в 1 049 603 рубля.

Суд рассмотрел представленные доказательства и удовлетворил иск о возмещении вреда. Решение пока не вступило в законную силу.