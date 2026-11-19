Темрюкский районный суд взыскал с компании 1,05 млн рублей за ущерб водным биоресурсам после разлива мазута у станицы Тамань, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В результате произошел разлив мазута на прибрежную территорию, часть нефтепродуктов попала в акваторию Таманского залива Азовского моря. Ущерб водным биоресурсам оценили в 1 049 603 рубля.
Суд рассмотрел представленные доказательства и удовлетворил иск о возмещении вреда. Решение пока не вступило в законную силу.