Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет ежегодную «Прямую линию» 3 декабря в 12:00, сообщил глава региона в соцсетях.

В эфире телеканала «Кубань 24» он ответит на вопросы жителей и обсудит актуальные проблемы края.

Прием обращений от кубанцев стартует 19 ноября. Задать вопрос губернатору можно несколькими способами:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44. Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 18:00;

через чат-бот в мессенджере МАКС;

на платформе обратной связи портала «Госуслуги».

По словам Кондратьева, «Прямая линия» позволяет узнать, какие вопросы наиболее актуальны для жителей, и определить направления, требующие дополнительного внимания. Все поступившие обращения обещают рассмотреть, взять в работу и дать ответы.