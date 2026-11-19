Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет ежегодную «Прямую линию» 3 декабря в 12:00, сообщил глава региона в соцсетях.
В эфире телеканала «Кубань 24» он ответит на вопросы жителей и обсудит актуальные проблемы края.
Прием обращений от кубанцев стартует 19 ноября. Задать вопрос губернатору можно несколькими способами:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44. Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 18:00;
- через чат-бот в мессенджере МАКС;
- на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
По словам Кондратьева, «Прямая линия» позволяет узнать, какие вопросы наиболее актуальны для жителей, и определить направления, требующие дополнительного внимания. Все поступившие обращения обещают рассмотреть, взять в работу и дать ответы.