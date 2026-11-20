Краснодар набрал более 120 тысяч голосов в конкурсе на звание «Культурной столицы 2028 года» и занимает вторую строчку рейтинга, сообщает пресс-служба администрации города.

Поддержать город жители могут на портале Госуслуг до 30 ноября. Результаты народного голосования повлияют на итоговую оценку участников и добавят баллы к экспертному рейтингу.

Итоги конкурса объявят 23 декабря в Москве. Город-победитель станет пятой культурной столицей России.

Мы писали, в Краснодаре обсудили доступность культуры для людей с инвалидностью. Представители культуры и общественных организаций поделились опытом работы с людьми с ОВЗ. Проведены мастер-классы по сценической речи и фортепиано для педагогов в Краснодарской филармонии, организованные преподавателями Российской государственной специализированной академии искусств.