Краснодарский край занял третье место в РФ по числу женщин-предпринимателей. Их в регионе зарегистрировано 113 тысяч.

По этому показателю Кубань уступает только Москве и Подмосковью.

Заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди прокомментировал «КП»-Кубань» итоги рейтинга. По мнению эксперта, высокий результат обусловлен как общей численностью населения края, так и фактическим уровнем вовлеченности жительниц в коммерческий сектор. Всего в Краснодарском крае действует свыше 325 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доктор экономических наук охарактеризовал это число как устойчивый и достойный показатель, превышающий среднероссийские значения на фоне текущих рыночных сложностей.