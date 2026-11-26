Кампания по сбору средств для помощи жителям города Алешки Херсонской области, организованная Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), стартовала 27 октября.

В обращении к членским организациям председатель ФНПР Сергей Черногаев отметил, что после размещения в безопасных местах эвакуированным людям требуются не только предметы первой необходимости, но и помощь в решении бытовых и социальных вопросов, а оставшиеся в городе, в основном пожилые жители, нуждаются в продуктах питания, питьевой воде и медикаментах. Профсоюзные активисты по всей стране включились в эту работу.

Краснодарское краевое профобъединение в рамках гуманитарной профсоюзной акции передало многодетной семье, эвакуированной из Алешек и размещенной на территории Туапсинского района, ноутбук, планшет, сладости детям и продукты.

«Всесторонняя поддержка жителей Алешек, пережившим блокаду и все ужасы гуманитарной катастрофы, это не только профсоюзная, но и человеческая солидарность. По поручению председателя ФНПР Сергея Черногаева всем переселенцам, размещенным на территории Краснодарского края, будет оказана помощь из средств благотворительного профсоюзного фонда. Наша общая задача, чтобы семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома, наконец вернулись к мирной жизни», — прокомментировала лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб.