В эти выходные, 28 и 29 ноября, в ИНСИТИ девелопмент пройдет легендарная Черная пятница! Только два дня во всех проектах застройщика будут действовать специальные предложения на покупку квартир.



Акция распространяется на приобретение недвижимости в микрорайонах «Образцово», «Сюжеты», «Новая Елизаветка», жилом комплексе «Иначе в Молодежном» и проекте бизнес-класса Дом «Эндемик».

Кроме того, каждый клиент, оформивший сделку в дни Черной пятницы, сможет принять участие в колесе фортуны и выиграть ценные призы. Среди них — дополнительные скидки на квадратный метр, парковочные места и кладовки, а также абонементы в фитнес-клуб, брендированные подарки и другие приятные бонусы.



Если вы все еще в процессе выбора и сравниваете предложения — это отличная возможность познакомиться с нашими объектами ближе, найти квартиру мечты и выиграть приз в колесе фортуны.

Центральный офис продаж ИНСИТИ девелопмент. Адрес: Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского, 72.



Время работы: 10:00–18:00.

Подробности и условия акции.



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Застройщик ООО «СЗ «Инсити». ИНН: 2311146140



Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция «Черная пятница» проводится в период с 28 по 29 ноября 2026 года по адресу ул. Кирилла Россинского, 72.



В акции участвуют квартиры размещенные на сайте incitystroy.ru. Размер скидки определяется с помощью колеса скидок. Сроки проведения акции, информацию об организаторе, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, размещены на сайте. Не является публичной офертой.