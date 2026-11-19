Маткапитал на Кубани чаще стали направлять на образование и выплаты вместо жилья.

С 1 февраля 2027 года материнский капитал на второго ребенка вырастет до 1,03 миллиона рублей. Выплата на первенца увеличится до 778,5 тысяч. Если семья уже получала маткапитал за первого ребенка, то доплата за второго составит 234 тысячи рублей.

Но парадокс в том, что все больше семей не спешат вкладывать эти деньги в квадратные метры, предпочитая направлять их на образование детей, пенсионные накопления матери или ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.

В Краснодарском крае тенденция похожая. Как сообщили kuban.aif.ru в пресс-службые Отделения Социального фонда России по региону, самое популярное направление использования маткапитала в этом году — образование детей. Этой возможностью уже воспользовались 24 тысячи кубанских семей. На втором месте — ежемесячные выплаты на детей. Их получают 23,7 тысяч семей. На третьем месте по популярности — улучшение жилищных условий. С начала года 18 тысяч кубанских семей направили средства на эти цели.

«10 лет назад самым распространенным направлением использования средств материнского капитала было улучшение жилищных условий. Сегодня приоритеты сместились», — отметили в ведомстве.