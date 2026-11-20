С начала 2026 года на Кубани к газоснабжению подключили 15 социальных объектов, работы ведутся в рамках исполнения поручений губернатора по обращениям жителей, сообщает телеканал «Кубань 24».

В Краснодарском крае продолжают газифицировать социальные учреждения по обращениям жителей, поступившим в ходе прямых линий с губернатором.

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Одним из таких случаев стала школа № 18 в станице Темижбекской Кавказского района, рассчитанная на 865 учеников. В 2025 году пенсионер Дмитрий Васильевич обратился к губернатору с просьбой решить вопрос отопления учебного заведения, котельная которого работала на твердом топливе.

По поручению главы региона работы ускорили. С 1 февраля 2026 года школьную котельную перевели на газ. Кроме того, в кабинетах и помещениях установили термометры, а температурный режим ежедневно контролируют.

Ранее, в 2024 году, жительница Щербиновского района попросила газифицировать детский сад в селе Екатериновка. Несмотря на газификацию населенного пункта, учреждение продолжало отапливаться старой котельной.

По поручению губернатора к земельному участку детсада подвели газ, а также построили новую блочно-модульную котельную. Сейчас возле нее завершают благоустройство территории. Работы стали подарком учреждению к 40-летию.