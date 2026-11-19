Доля жителей Краснодарского края с высшим образованием, работающих по специальности, полученной в вузе, за пять лет выросла с 24% до 25%, сообщают kubnews.

За этот период в строительстве и недвижимости доля специалистов, работающих по профилю, увеличилась с 27% до 39%, в IT — с 20% до 32%, в управлении персоналом — с 16% до 24%. В юриспруденции показатель снизился с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.

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Несмотря на снижение, медицина и фармацевтика остаются лидерами по доле работников с профильным образованием (51%). Далее идут юриспруденция (46%), сельское хозяйство (45%), добыча сырья (44%) и автомобильный бизнес (41%).

В Южном федеральном округе наиболее заметный рост за пять лет зафиксировали в Ростовской области — с 16% до 23%. Краснодарский край занимает второе место по доле жителей, работающих по вузовской специальности, а лидирует Волгоградская область с показателем 40%.

По данным исследования, в 2026 году 25% опрошенных с высшим образованием в Краснодарском крае и ЮФО трудились по полученной специальности, еще 9% — в смежных сферах, 24% не связывали работу с профессией. Около 5% занимались собственным бизнесом или работали как ИП и самозанятые.