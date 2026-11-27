На поддержку кубанских семей с детьми в 2026 году направили более 41 млрд рублей.

О работе по улучшению демографии в крае, в том числе по нацпроекту «Семья» глава региона Вениамин Кондратьев сообщил в на своей странице в соцсетях.

«Больше 41 миллиарда рублей направили в этом году на поддержку кубанских семей с детьми. Благодаря решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина и федеральным программам мы можем совершенствовать эту работу в регионе. Стараемся делать все, чтобы на Кубани рождались малыши, а родителям было комфортно жить, работать и строить планы на будущее. Сегодня в крае живут свыше 700 тысяч семей, из них более 100 тысяч – многодетные. Помощь оказываем комплексно: от прямых пособий и субсидий до региональных наград и поощрений», – написал губернатор.

Он отметил, что забота о семьях предусматривает не только выплаты. В регионе строят школы и детские сады, капитально ремонтируют Дома культуры и создают условия для всестороннего развития детей.

Разработана комплексная система помощи семьям на краевом и муниципальном уровнях. Объем и перечень мер зависят от состава семьи и доходов.

В рамках демографической стратегии открыты два семейных МФЦ, работающих в режиме «одного окна», по сопровождению родителей, а также центр демографических компетенций, в задачи которого входит анализ и обучение муниципальных команд.

Новость по теме Семьям полагается единовременное пособие при рождении ребенка

Для образцовых семей, воспитывающих троих детей, предусмотрены поощрения: почетные дипломы губернатора многодетной матери II степени с единовременной выплатой 40,2 тыс. рублей, а также I степени с единовременной выплатой 57,5 тыс. рублей. Семьи, где четыре ребенка и более, могут получить краевую медаль «Родительская доблесть». К награде вручают удостоверения и выплачивают 3 448 276 рублей.

Для многодетных семей также предусмотрены ежегодная выплата на каждого ребенка, компенсация от 30% до 50% стоимости учебы детей в колледжах и техникумах, бесплатные горячие обеды обучающихся, бесплатный проезд школьников в городском транспорте и пригородных автобусах.

В качестве поддержки многодетным семьям предоставляют ежемесячные компенсации части расходов на коммунальные услуги, оказывают помощь в газификации домовладения, выдают участки под строительство дома или ЛПХ.

Медицинская поддержка родительства по ЭКО на Кубани проводится по ОМС. Благодаря процедуре родилось около 1,2 тысячи детей, в том числе 36 двоен за этот год.

В перечень базовых мер поддержки родителей и детей входят «семейный сертификат» для молодоженов на бесплатное обследование репродуктивного здоровья в клиниках края, бесплатная выдача молочных смесей малышам до 6 месяцев, краевой материнский капитал – 167 135 руб. при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Кроме того, для молодых семей в рамках профильной госпрограммы предусмотрена выплата на покупку жилья или погашение ипотеки.