На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 4,6 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На вопросы жителей Краснодарского края губернатор ответит 3 декабря в 12:00. Трансляцию покажут телеканалы «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».

Больше всего вопросов касаются жилищно-коммунального хозяйства – 40%. Еще 22% – транспорта и дорожного хозяйства, 10% – строительства и архитектуры, 7% – социального обеспечения, 6%– здравоохранения.

Самыми активными по количеству сообщений на тысячу жителей стали Новороссийск, Белоглинский и Динской районы.

На данный момент 47% сообщений жителей поступило через мессенджер «Макс». 34% – по многоканальному телефону. 19% вопросов задали через портал «Госуслуги».

Вопросы Вениамину Кондратьеву можно задать любым из удобных способов:

– по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44 (ежедневно с 9:00 до 18:00);

– в чат-боте в мессенджере «Maкс» – Вопрос губернатору Краснодарского края.

– на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».