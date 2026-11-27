На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило более 4,6 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
На вопросы жителей Краснодарского края губернатор ответит 3 декабря в 12:00. Трансляцию покажут телеканалы «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».
Больше всего вопросов касаются жилищно-коммунального хозяйства – 40%. Еще 22% – транспорта и дорожного хозяйства, 10% – строительства и архитектуры, 7% – социального обеспечения, 6%– здравоохранения.
Самыми активными по количеству сообщений на тысячу жителей стали Новороссийск, Белоглинский и Динской районы.
На данный момент 47% сообщений жителей поступило через мессенджер «Макс». 34% – по многоканальному телефону. 19% вопросов задали через портал «Госуслуги».
Вопросы Вениамину Кондратьеву можно задать любым из удобных способов:
– по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44 (ежедневно с 9:00 до 18:00);
– в чат-боте в мессенджере «Maкс» – Вопрос губернатору Краснодарского края.
– на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».