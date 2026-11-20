На строительство головного канализационного коллектора в Краснодаре направят еще 5 млрд рублей инфраструктурного кредита, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре готовятся к строительству нового головного канализационного коллектора. Ранее на эти цели выделили 10 млрд рублей.

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На первом этапе планируют проложить более 6 километров сетей по улицам Калинина, Скорняжной и Минской. Затем построят канализационную насосную станцию мощностью 400 тыс. кубометров в сутки.

Новый объект обеспечит надежную работу канализационной системы в Центральном и Западном округах Краснодара, где проживают более 400 тыс. человек.

Проект реализуют при поддержке Правительства России в рамках инфраструктурных кредитов и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».