На строительство головного канализационного коллектора в Краснодаре направят еще 5 млрд рублей инфраструктурного кредита, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Краснодаре готовятся к строительству нового головного канализационного коллектора. Ранее на эти цели выделили 10 млрд рублей.
Новый объект обеспечит надежную работу канализационной системы в Центральном и Западном округах Краснодара, где проживают более 400 тыс. человек.
Проект реализуют при поддержке Правительства России в рамках инфраструктурных кредитов и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».