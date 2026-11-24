Госкомпания «Автодор» провела дополнительные мероприятия по повышению безопасности движения на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе организации.

В октябре на трех отрезках федеральной трассы установили 34 дорожных зеркала. Их разместили в местах с ограниченной видимостью, чтобы улучшить обзор для водителей.

Работы провели на следующих участках:

с 1231-го по 1234-й км — в районе станицы Ирклиевской;

с 1456-го по 1457-й км — вблизи села Архипо-Осиповка;

с 1531-го по 1537-й км — в восточной части Новороссийска.

Кроме того, на этих отрезках смонтировали боковые барьерные ограждения общей протяженностью восемь километров.

«Эти меры повысят безопасность участников дорожного движения в местах примыкания к федеральной трассе дорог местного значения и на серпантинных участках», — отметили в «Автодоре».