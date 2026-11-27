Судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре назначена Виктория Ковтун.

Соответствующий указ № 873 от 26 ноября 2026 года подписал президент России Владимир Путин.

Назначение закреплено указом, который касается назначения судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.

Ранее «АиФ-Юг» писал — Путин назначил трех заместителей председателя Краснодарского краевого суда. По информации объединенной пресс-службы судов региона, ими стали Иван Бойко, Константин Калашников и Вячеслав Овечкин.