Как стало известно по итогам судебного заседания, в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки 27 ноября вынесен оправдательный приговор.

Экс-вице-губернатор обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Обвинение полагало, что в ноябре 2025 года бывший чиновник предложил застройщику за вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для дальнейшего строительства на указанном участке многоквартирных жилых домов. В январе 2026 года застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Коробке организации 15 миллионов рублей. При этом бывший вице-губернатор взятые на себя обязательства не исполнил.

Однако суд, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о недоказанности вины подсудимого в инкриминируемом деянии.

За оправданным признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.