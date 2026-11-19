Продажи тихих вин в России за десять месяцев 2026 года сократились на 5,2%, а отечественных брендов — на 4,2%. Эксперты связывают спад с ростом цен, нехваткой белых вин и снижением потребления алкоголя, сообщает «Бизнес ФМ Краснодар».

По словам эксперта алкогольного рынка Дениса Пузырева, за год вина подорожали на 15–20%. Даже массовые марки теперь стоят около 1 тыс. рублей за бутылку, что для многих покупателей стало психологическим и финансовым барьером.

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Рост цен связан с увеличением себестоимости производства, подорожанием бутылок, этикеток, топлива и логистики. Дополнительным фактором стало изменение предпочтений потребителей: спрос на белые вина растет, тогда как производители традиционно ориентировались на красные сорта.

Эксперт считает падение продаж на 5,2% не критичным, однако обращает внимание на смену тенденции после нескольких лет роста. Продолжительное снижение спроса может негативно сказаться на отрасли, поскольку виноградарство требует долгосрочных вложений и не позволяет быстро перестроить производство.

В Госдуме, напротив, отмечают успехи российского виноделия. Первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Сергей Алтухов заявил, что отечественная продукция занимает около 60% рынка тихих вин. К 2030 году долю российских вин планируют увеличить до 80%.

Для достижения этой цели депутат выделил четыре направления: расширение ассортимента с учетом спроса на белые вина, доступное соотношение цены и качества, поддержку сбыта небольших производителей и развитие инфраструктуры винодельческих регионов. В частности, парламентарии совместно с Минпромторгом работают над законом о «русской полке».