В 2027 году ипотека на юге России останется дорогой, а доступность льготных программ будет зависеть от состава семьи, рассказала риелтор Наталия Старунская kuban.aif.ru.

С 1 октября 2026 года условия семейной ипотеки изменились: ставка зависит от количества детей. В Краснодарском крае, Адыгее и Крыму для семей с одним ребенком предусмотрена ставка 10% годовых, с двумя — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, с пятью и более — 2%. Обязательное условие — наличие ребенка младше семи лет.

Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей для семей с одним ребенком, 8 млн — с двумя и 10 млн — с тремя и более детьми. Первоначальный взнос начинается от 20%.

В Крыму и Севастополе также действует отдельная льготная программа со ставкой 8%. Она рассчитана на кредиты до 8 млн рублей и будет доступна до 30 апреля 2027 года.

По словам эксперта, на конец ноября 2026 года ключевая ставка ЦБ составляет 14%, а рыночная ипотека — 19–20%. В 2027 году средняя ключевая ставка, согласно прогнозу регулятора, останется двузначной.

Новость по теме Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае выросло на 52% за месяц

Риелтор не ожидает резкого снижения цен на новостройки. Скидки застройщиков, которые могут достигать 35%, она связывает в том числе с маркетинговыми акциями. На вторичном рынке возможен торг, особенно если продавцам нужно быстро реализовать жилье.

При этом снижение ипотечных ставок способно привести к росту спроса и стоимости недвижимости: на рынке накопился отложенный спрос за счет депозитов и сбережений. Эксперт также прогнозирует повышение цен на земельные участки в востребованных локациях.

Выбор места зависит от целей покупки. Краснодар остается востребованным для постоянного проживания и инвестиций, Адыгея привлекает более доступными ценами в отдельных районах. Крым и Черноморское побережье интересны тем, кто планирует отдыхать в собственном жилье или сдавать его в аренду.

Наиболее привлекательными для покупки в ипотеку эксперт считает квартиры и частные дома, поскольку на них распространяются основные государственные программы. Коммерческую недвижимость, по ее словам, необходимо оценивать с учетом доходности, расходов и срока окупаемости.