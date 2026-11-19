Волонтеры Росводоканал Краснодар приняли участие во Всероссийской экологической акции «БумБатл»: за время сбора предприятие собрало и передало на переработку более 1200 кг бумажного вторсырья.

Акция по сбору макулатуры «БумБатл» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и ежегодно объединяет более 1,5 млн участников со всех регионов России.

Собранная командой предприятия тонна вторсырья — весомый экологический вклад. Переработка такого объема бумаги позволяет сберечь леса, водные и энергетические ресурсы, сократить выбросы парниковых газов и уменьшить количество отходов, которые могли бы отправиться на полигоны.

Участие в «БумБатле» — лишь одно из направлений природоохранной деятельности Росводоканал Краснодар. Специалисты предприятия регулярно поддерживают экологические инициативы: помимо макулатуры, они собирают и передают на переработку пластиковые крышки и батарейки.

«Предприятие уделяет большое внимание экопросвещению, постоянно работает над улучшением экологии и внедряет принципы ESG в повседневную деятельность компании. Вклад в сохранение природы начинается с личного участия каждого сотрудника: общий результат складывается из простых действий каждого из нас — например, из привычки сортировать отходы и регулярно сдавать вторсырье на переработку. Так мы делаем жизнь лучше, потому что нам не все равно», - отметила директор по персоналу Росводоканал Краснодар Вера Зубкова.

В масштабе города и региона Росводоканал Краснодар сотрудничает с местными благотворительными фондами, помогает в благоустройстве общественных пространств и ежегодно проводит экскурсии для будущих специалистов из профильных вузов Кубани.

ООО «Краснодар Водоканал». ИНН 2308111927

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