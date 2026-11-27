В администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара прошла встреча представителей Росводоканал Краснодар с жителями Фестивального микрорайона. Директор по производству предприятия Станислав Гераськов рассказал о ходе ремонта внутриквартального водопровода в границах улиц Атарбекова, Ковалева, Яна Полуяна и Тургенева. А также напомнил о соблюдении техники безопасности в зоне проведения работ.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Прикубанского округа Алексей Ляшенко и представители социальных учреждений микрорайона — детских садов, школ и спортивных секций.

Внутриквартальный водопровод расположен в Прикубанском округе Краснодара по улице Ковалева — от улицы Атарбекова до улицы Яна Полуяна. За время эксплуатации на водопроводе накопились коррозионные и механические повреждения, нарушения герметичности швов, а также изменения внутри трубы, из-за которых портится качество воды. Руководством Росводоканал Краснодар принято решение в рамках производственной программы предприятия проложить новый водопровод из современных материалов.

Прокладка нового трубопровода выполняется полиэтиленовыми трубами диаметром 350 мм протяженностью более двух километров со сроком службы не менее 50 лет. На сегодняшний день специалисты проложили уже порядка 1 км сетей. Новые сети позволят улучшить качество водоснабжения в Прикубанском округе и повысить надежность подачи воды жителям Фестивального микрорайона.

Основная часть работ выполняется закрытым способом с помощью установки горизонтально-направленного бурения: работы идут без остановки существующего водопровода, чтобы холодное водоснабжение жителей не прерывалось.

«Такие встречи — правильный формат работы: жители напрямую слышат от исполнителя, что происходит на их улице и когда работы завершатся. Обновление внутриквартальных сетей — задача, которую округ решает совместно с ресурсоснабжающими организациями, и мы со своей стороны будем держать ход ремонта на контроле. Важно, что работы ведутся без отключения воды — для жителей это принципиально», — отметил заместитель главы администрации Прикубанского Краснодара Алексей Ляшенко.

Росводоканал Краснодар напоминает: в зоне проведения работ соблюдайте технику безопасности, не заходите за ограждения и следуйте указаниям рабочих. Если есть вопросы по ходу работ — их можно задать в Центре обслуживания абонентов или по телефону Дежурной диспетчерской службы: 8 (800) 200-36-46.

ООО «Краснодар Водоканал». ИНН 2308111927

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