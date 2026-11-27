С начала года Краснодарский край посетили 16 млн туристов. Об этом губернатор сообщил на подведении итогов конкурса «Курортный Олимп» в Геленджике.

«Краснодарский край по праву считается главным курортом и здравницей России. И мы должны сделать все, чтобы сохранить этот высокий статус и обеспечивать высокий уровень развития санаторно-курортного комплекса региона», — подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев.

Важным событием уходящего года он назвал возобновление работы пляжей Анапы.

По всему краю открыли более 50 новых современных отелей. В то же время продолжается реализация еще более чем 220 инвестпроектов в санаторно-курортной сфере на общую сумму почти 1,5 триллиона рублей.

«При этом мы не только обновляем инфраструктуру, но и повышаем качество сервиса, расширяем форматы досуга», — отметил Вениамин Кондратьев.

Основной поток туристов в текущем году принимали Сочи — 5,7 млн человек, Геленджик — 3 млн человек, Анапа — 2,7 млн человек, Туапсинский муниципальный округ — 1,1 млн человек.

В рамках торжественного мероприятия в Геленджике губернатор наградил лучших работников курортной отрасли.