Шеф-повар из Краснодара Ален Лукиных рассказал об отличиях кубанского борща от вариантов этого же блюда в других регионах.

По его словам, важную роль играют томатная основа, обилие свежих овощей, часто фасоль. На выходе получается очень насыщенный, чисто овощной вкус с приятной кислинкой и естественной сладостью самих продуктов.

Кубанский борщ сильно отличается, скажем, от ростовского и московского. Дело в том, что ростовская кухня исторически тесно связана с донскими традициями и рыбой, а московский борщ — это скорее универсальная городская рецептура.

«И вместе с тем отмечу, что не существует одного-единственного правильного рецепта борща. У каждой семьи, каждого региона и каждого повара есть свои особенности. И в этом ценность традиционной кухни, она живет, меняется, передается от человека к человеку, и в этом ее душа», — сказал Ален Лукиных в беседе с kuban.aif.ru.

Также он добавил, что не стоит сводить всю кухню Кубани к одному блюду. В регионе огромный выбор местных продуктов, из которых делают потрясающие вареники, домашнюю выпечку, блюда из фасоли, тушеное мясо, рыбу, соленья, маринады. Кроме того, переплелись казачьи, русские, адыгейские, греческие, армянские и другие кулинарные традиции.

Например, казачья и славянская культуры дали наваристые борщи, блюда из капусты и свинины. Кавказские народы научили особому отношению к мясу, зелени, а еще готовить на открытом огне.

Греческая традиция привила любовь к баклажанам, оливковому маслу, специям. От армянской мы получили сотни рецептов выпечки, сыров и кисломолочных продуктов и, конечно же, мясных блюд.

Адыгейская и черкесская кухня — отдельная история, которая тоже сильно отразилась на кубанских гастрономических традициях. Прежде всего, это культура приготовления мяса. Отдельно стоит отметить адыгейский сыр. Продукт давно вышел за пределы национальной кухни и стал одним из гастрономических символов всего большого южного региона.

«Но самое интересное, что границы давно стерлись. Сегодня мы уже не разберем, где заканчивается одна традиция и начинается другая. Все это давно стало частью единой кубанской гастрономической идентичности», — отметил шеф-повар.