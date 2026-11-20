В Краснодарском крае до 25 ноября сохранится активная циклоническая деятельность, которая будет сопровождаться осадками и постепенным снижением температуры. Об этом kuban.aif.ru рассказал кандидат географических наук Юрий Ткаченко.
Ткаченко отметил, что ноябрьская погода на юге России отличается переменчивостью. В качестве примера он привел ноябрь 2010 года, когда в середине месяца температура достигала +20…+23 градусов, и 1999 год, когда в аналогичный период морозы доходили до −16 градусов, а местами устанавливался снежный покров.