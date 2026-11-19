Школьница из Краснодара впервые посетила футбольный матч и получила перчатку Матвея Сафонова, после игры голкипер бросил экипировку на трибуны, сообщает «КП-Кубань».

Для третьеклассницы Гали матч сборных России и Венесуэлы на «Озон Арене» в Краснодаре стал первым походом на большой футбол. Девочка специально отпросилась с последнего урока, чтобы попасть на стадион, однако вместе с мамой и братом опоздала к началу встречи.

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После финального свистка вратарь сборной России Матвей Сафонов решил порадовать болельщиков и бросил перчатки на трибуны. Одну из них поймала Галя. За сувенир пришлось побороться: экипировка упала между креслами, и одновременно за ней потянулся взрослый мужчина, однако школьнице удалось забрать подарок.

По словам мамы девочки Евгении, перчатка осталась у дочери и теперь будет напоминать ей о первом футбольном матче.

Напомним, встреча сборных России и Венесуэлы завершилась со счетом 2:0. Оба гола забил уроженец Славянска-на-Кубани Алексей Миранчук.