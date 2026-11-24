Зима в Краснодаре наступит по календарю. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» рассказал ученый, кандидат географических наук Юрий Ткаченко.

По данным метеорологов, уже к концу ноября в краевой столице заметно похолодает. Понижение температур уже практически началось, но, по словам эксперта, наиболее явно это будет прослеживаться с 25–27 числа.

Дневные температуры сейчас ожидаются в пределах 2-7 градусов тепла, а 28 ноября дневные температуры составят около +5 , при этом они будут плавно понижаться. В первых числах декабря дневные температуры будут около нуля.

«К 1 декабря уже будет настоящая зимняя погода. Осадки ожидаются в основном с 28 числа по 1 декабря, в основном, мокрый снег. Осадки будут небольшими, но это уже зимняя фаза. Усилится северо восточный ветер, который будет создавать дополнительные ощущения прохлады», — отметил Юрий Ткаченко.